Иерусалим, , 17:02 — REGNUM Забастовка в государственных больницах Израиля продолжилась, сообщают «Вести Израиль» 14 июля.

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Все отделения, кроме оказывающих экстренную помощь, бастуют в знак протеста против плохих условий труда и низких зарплат. Проблема накалилась на фоне эпидемии ковида, когда начались жалобы на нехватку персонала и неприемлемую загрузку сотрудников больниц.

Профсоюз обслуживающего персонала государственных больниц оценивает нехватку вспомогательного медперсонала, инженеров и администраторов минимум в 1000 человек. На этом фоне слухи о намерении отменить 200 ставок, выделенных в разгар эпидемии ковида, вызвали дополнительное возмущение сотрудников.