Москва, , 16:40 — REGNUM Военно-морские учения НАТО в Чёрном и Балтийском морях проводились для отработки операций по преодолению российских защитных зон, заявил 14 июля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Российской газете».

В частности, отметил он, по такому сценарию проводились учения Defender Europe-2021.

«Недавно у российских границ проведено крупнейшее со времен «холодной войны» многонациональное учение НАТО Defender Europe-2021, в котором принимали участие военнослужащие из 26 стран. В ходе учения отрабатывались масштабные переброски войск США в Европу, вопросы развертывания и применения крупных межвидовых группировок войск. А также варианты преодоления российских зон ограничения доступа в Черноморском и Балтийском регионах», — рассказал Попов.

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