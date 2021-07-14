Оттава, 14 июля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. К Канаде обнаружили останки более чем 160 детей в не задокументированных могилах на территории бывшей школы Kuper Island Residential School. Это уже третья бывшая школа-пансионат для коренного населения в Британской Колумбии, связанная со смертью детей, сообщает 14 июля CNN.

(сс) SeaReeds Ребенок

Племя Пенелакут (Penelakut Tribe) обнаружило место массового захоронения 12 июля.

Издание отмечает, что выжившие ученики этой школы называют ее «канадским Алькатрасом».

Напомним, что ранее расследование обнаружило останки 182 детей на территории еще одной канадской школы-пансионата в Британской Колумбии. Местом преступления оказалась бывшая школа Святого Юджина около города Кранбрук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коренные жители и бывшие ученики школы в Камлупсе, Канада, призвали власти страны провести официальное расследование, проверяя каждую школу-интернат, после того, как останки более 200 детей были найдены в июне.

Школа работала с 19-го века до 1970-х годов, и в ней содержались дети-индейцы. Издание рассказывает, что иногда дети пропадали и в таких случаях родителям говорили, что они просто убежали. Отметим, что всё это происходило при том, что в школе был священник и монахини, так как школа находилась под руководством католический церкви.