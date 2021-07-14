Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Во втором квартале 2021 года зарегистрировано пять случаев отравления дикорастущими грибами. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

ИА REGNUM Грибы

На Дону зарегистрировано пять случаев пищевых отравлений. За этот период к медикам обратились четверо взрослых и ребёнок. Также один житель Ростовской области заболел ботулизмом.

Для сравнения: за аналогичный период 2020 года на Дону четыре человека отравились грибами и двое заболели ботулизмом.