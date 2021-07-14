Москва, , 16:27 — REGNUM Провокации, подобные инциденту, устроенному британским эсминцем Defender в Черном море, будут пресекаться самыми жёсткими методами, заявил 14 июля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что при этом не будет иметь никакого значения государственная принадлежность нарушителя.

«Подобные действия Россией и впредь будут пресекаться самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя», — сказал Попов.

«Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских Вооруженных сил», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, комментируя эту провокацию британских ВМС у побережья Крыма, заявил, что не считает, что уничтожение эсминца Defender, сознательно нарушившего границу РФ, повлекло бы за собой начало мировой войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Инспекторы из России посетят военную базу в Словении