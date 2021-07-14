Москва, 14 июля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Замена главного тренера хоккейного клуба ЦСКА связана с итогами последних игр, заявил 14 июля президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «Р-Спорт».

Цитата из мф Матч-реванш. реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

Комментируя назначение Сергея Фёдорова главным тренером ЦСКА и, соответственно, уход Игоря Никитина, Есмантович пояснил, что «никакого конфликта с нет».

ИА REGNUM) прошло собрание наблюдательного совета, посвящённое прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера. Главная причина — результат сезона». Есмантович «Сегодня (14 июля — прим.) прошло собрание наблюдательного совета, посвящённое прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера. Главная причина — результат сезона».

Он добавил, что для клуба главной целью являются победы в каждой игре, а под руководством Никитина «команда этого не сделала».

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА проиграла «Авангарду» со счётом 2:4 в финале Кубка Гагарина.