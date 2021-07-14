Салехард, 14 июля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 15 случаев обнаружено среди вахтовых рабочих на месторождениях, сообщает 14 июля региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 115 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 14 июля 41 496 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 39 612 человека, 443 пациента с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).