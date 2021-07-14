Псков, 14 июля, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Псковская область получит из федерального бюджета порядка 11 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Об этом 14 июля со ссылкой на подписанный председателем правительства РФ документ сообщили в пресс-службе областной администрации.

Лекарства

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Лекарства будут закуплены пациентам, которые находятся на лечении дома под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в Псковской области заразились коронавирусом 41 660 человек, из них 129 — за минувшие сутки. Это на одного инфицированного меньше, чем днем ранее. При этом выздоровело 34 326 из ранее зараженных, в том числе 86 — за минувшие сутки. Умерли 514 человек, в том числе еще пять смертей было зарегистрировано за минувший день.

Отметим, что всего из резервного фонда правительства страны выделяется более 2,4 млрд рублей на закупку лекарств. Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек.