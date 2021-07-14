Пенза, 14 июля, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Пензе утром 14 июля на улице Измайлова столкнулись три автомобиля — Mitsubishi, «ВАЗ-2114» и Opel, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

ДТП

В результате аварии от полученных травм скончался на месте 21-летний пассажир Mitsubishi.

«Водитель и пассажиры автомобиля Mitsubishi, мужчины 1999 и 2000 годов рождения, а также водитель и пассажир автомобиля Opel, юноша 2004 года рождения, были доставлены в медицинское учреждение», — цитирует ведомство «ПензаИнформ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

ИА REGNUM ранее сообщало, утром 23 июня в Пензе на проспекте Победы столкнулись легковой автомобиль Hyundai и автобус «МАЗ».

Читайте также: В Пензе в ДТП пострадали пять человек

Читайте также: В Пензенской области произошло ДТП с участием автобуса