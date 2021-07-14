Тула, 14 июля, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Программу развития Тульской области на 2021−2026 годы представил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 14 июля, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульский губернатор представил программу развития региона на пять лет

Губернатор сделал акцент на том, что за прошедшие пять лет многое в регионе изменилось к лучшему. В частности, были найдены оптимальные решения целого ряда застарелых проблем, долгие годы казавшихся непреодолимыми. В то же время, руководству и жителям области пришлось столкнуться с новыми вызовами, предсказать которые было невозможно, — изменения в глобальной политике и пандемия коронавируса.

«Нам пришлось в предельно сжатые сроки научиться работать в этой новой реальности, скорректировать систему управления, мобилизовать все отрасли экономики и социальную сферу. В результате к нынешнему периоду регион подошёл с высокими социально-экономическими показателями. И то, что нам это удалось, — во многом результат правильно выбранной стратегии развития», — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона подвёл итоги реализации предшествующей программы «Земля силы и талантов» (2016 — 2021 годы). Так, в её рамках в регионе создан комфортный деловой климат, который оценили инвесторы, вложив в нашу экономику более 700 млрд руб. В регионе созданы собственные институты развития — НОЦ «Тулатех» и «Композитная долина». Удалось решить ряд проблемных вопросов в здравоохранении — это позволяет эффективно бороться с пандемией, решать задачи оказания людям плановой медицинской помощи и дальнейшего развития системы в целом. Губернатор отметил значительный вклад в развитие социально значимой инфраструктуры: дороги, коммунальные ресурсы, детские сады, спортивные объекты, городские пространства и т.д., а также объёмы строительства жилья — в Тульской области построено 3,4 млн кв. м жилья, что на миллион больше, чем в предыдущие пять лет.

Новая стратегия «Тульская область — Территория развития и Успеха» разрабатывалась в режиме широкого общественного диалога. Всего от муниципалитетов Тульской области поступило более 3,2 тыс. инициатив, за предложения на сайте программа71. рф проголосовали более 103 тысяч человек. Программа содержит ряд принципиальных отличий от своей предшественницы — в её основу положены как пятилетний опыт работы Алексея Дюмина в качестве главы области, так и анализ современных тенденций развитии России и мира.

Губернатор отметил, что главная цель новой программы — улучшение демографической ситуации, повышение уровня и качества повседневной жизни людей. В первое и главное направление программы — «Люди» — включены новый масштабный региональный план «Демография», меры по дальнейшему развитию здравоохранения, повышению эффективности социальной помощи семьям, детям и представителям старшего поколения.

Также в программе сделан большой акцент на науку и инновации, в частности, на развитии научной среды как фундамента для прорывного развития. В экономическом разделе программы поставлены две основные задачи: расширять географию точек роста и приступать к формированию в ключевых отраслях региона новых индустрий глубоких переделов.

В программе также поставлены задачи развития инфраструктуры: строительство и ремонт мостов, повышение пропускной способности и безопасности ключевых магистралей в Новомосковск и Москву, инвестиции в тепло-, водо‑ и газоснабжение, повышение надёжности и производительности сетей.

Также в программе сделан акцент на продвижении потенциала региона: успешных тульских практик, экспортных возможностей, уникальных товаров, культурно-исторического наследия. В частности, в сфере туризма ставятся задачи — создать высококачественную инфраструктуру и к 2030 году увеличить турпоток не менее чем до 2 млн человек в год.

Ещё один раздел программы посвящен новым подходам к управлению регионом, взаимодействию власти и граждан, созданию для людей максимума удобств — в том числе при получении госуслуг в цифровой форме.

Губернатор обратил внимание на необходимость преодоления разрыва в развитии муниципалитетов региона, включая изменения в закон о межбюджетных отношениях.

«Наш великий земляк Лев Николаевич Толстой говорил: «Думай хорошо — и мысли созреют в добрые поступки». Мы с вами заложили основу для будущей работы, пора переходить к поступкам. Мы обязаны реализовать каждый пункт, вошедший в программу», — заключил губернатор.

Также на мероприятии выступили непосредственные участники разработки программы — председатель Тульской областной Думы, секретарь Тульского РО партии «Единая Россия» Николай Воробьёв; руководитель Тульского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» Анна Бабкина; генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илья Курилов; генеральный директор ООО «Богородицкий альянс» Николай Лаврентьев; директор музея «Куликово поле», сопредседатель Тульского регионального отделения ОНФ Владимир Гриценко.