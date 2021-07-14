Киев, , 16:22 — REGNUM Уйти в отставку с поста главы МВД Арсена Авакова попросил лично президент Зеленский, и министр, «как человек достойный и мудрый», это мгновенно сделал, сообщил 14 июля журналист Дмитрий Гордон со ссылкой на свои источники.

Гордон отметил, что Аваков не держится за власть и в случае с отставкой «поступил, как всегда, достойно». По его информации, в офисе президента уже давно вынашивали планы поменять главу МВД.

«Тот состав кабинета министров, который был последние два года, не выдерживал всякой критики. Очень много случайных людей, которые становились министрами, — полусумасшедших, малоквалифицированных… И Арсен Аваков был в роли дядьки, который наставлял на путь истинный неразумных детей. Конечно, он этим раздражал многих», — отметил журналист.

Гордон отметил, что планы поменять Авакова были давно, но у офиса президента до сих пор не было подходящих кандидатур. При этом журналист назвал главного претендента на должность, депутата «Слуги народа» Дениса Монастырского «очень хорошей кандидатурой», но не пояснил, почему.

ИА REGNUM напоминает, что голосование за отставку Авакова состоится в четверг, 15 июля. В «Слуге народа» заявили, что подавляющее большинство депутата фракции поддержит отставку Авакова и назначение Монастырского. Также стоит отметить, что накануне отставки нынешний глава МВД Украины провёл встречу с и. о. временного поверенного в делах США на Украине Джорджем Кентом.