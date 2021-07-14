Москва, , 16:10 — REGNUM Ситуация на евразийском континенте меняется не в пользу национальных интересов Украины. Об этом 14 июля заявил старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на телеканале «Россия 24».

«Украина во многом прозевала момент, когда нужно было разговаривать о консорциуме, усиливать свои позиции с точки зрения газотранспортной системы. Теперь, конечно, ни о какой остановке, о чём Украина требует, и речи не может быть», — заявил Гущин.

В этом отношении, по его словам, Украина является «в какой-то степени опоздавшей стороной».

«Даже компенсация: сомнительно представлять, что Украина будет многие десятилетия получать какие-то компенсации, потому что геополитически и геоэкономически конструкции на евразийском пространстве меняется», — указал он.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в Facebook выразил поддержку решению канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении «Северного потока — 2» в нормандском формате.