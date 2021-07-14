Киев, , 16:09 — REGNUM Послы стран G7 приветствуют принятие Верховной радой закона о трансформации государственного военного концерна «Укроборонпром».

Соответствующее заявление обнародовано 14 июля.

Послы отмечают, что принятый закон создает хорошую основу для корпоратизации «Укроборонпрома» и совершенствования стандартов корпоративного управления, но при этом призывают к ему «быстрому и тщательному внедрению», чтобы минимизировать коррупционные риски.

Дипломаты подчеркивают, что реформы, должным образом внедренные, будут способствовать повышению глобальной конкурентоспособности оборонной промышленности Украины и дальнейшему обеспечению безопасности страны.

ИА REGNUM напоминает, что 13 июля Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о реформировании военного государственного концерна «Укроборонпром». За документ проголосовали 256 народных депутатов при 226 необходимых. Закон предусматривает преобразование военного концерна в акционерное общество, а входящих в его состав предприятий — в хозяйственные общества.