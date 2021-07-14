Москва, , 16:08 — REGNUM В Германии не заинтересованы обсуждать вопросы о «Северном потоке — 2» с Украиной. Об этом 14 июля заявил старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на телеканале «Россия 24».

«По поводу выступления Рабиновича: с одной стороны это оппозиционный политик, который не забудет о возможности, чтобы атаковать власть. Но с другой стороны под этим заявлением есть довольно серьёзные основания, потому что в общем визит Зеленского к канцлеру прошёл довольно холодно. Это было видно и по этому брифингу, и по итогам переговоров», — заявил Гущин.

«Украина во многом прозевала момент, когда нужно было разговаривать о консорциуме, усиливать свои позиции с точки зрения газотранспортной системы», — указал он.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в Facebook выразил поддержку решению канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении «Северного потока — 2» в нормандском формате.