Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Аномальная жара, которая уже почти месяц не покидает Петербург, может привести к массовой гибели рыбы в водоёмах региона из-за повышения температуры воды и снижения количества кислорода, растворённого в воде. Об этой угрозе 14 июля предупредил Росприроднадзор.

Soebe Замор рыбы

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

«Даже в реке Неве, в которой в летний период средняя температура воды обычно составляет 18−20 градусов, по состоянию на 12:00 часов 14 июля вода прогрелась до +25,1 градуса», — говорится в сообщении надзорного ведомства, которое цитирует «Фонтанка».

По данным гидрометцентра Петербурга, температура воды сегодня, 14 июля, составляет: в реке Неве +24°С, в Финском заливе (курортная зона) +24°С…+25°С.

Как разъяснили в Росприроднадзоре, снижение концентрации кислорода, при которой рыба начинает погибать, является в среднем 0,3−0,5 мг на литр воды. В настоящее время в петербургских водоёмах местами наблюдается концентрация менее 0,2 мг на литр.

Кроме того, при аномально тёплой воде начинается активное цветение сине-зелёных водорослей, ухудшающее качество воды и меняющее её цвет.

Читайте также: «День Невы» будут отмечать в Петербурге