Москва, 14 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Большинство семей получат выплаты в размере десяти тысяч рублей на школьника 16 августа 2021 года. Этот день — день начала выплат, сообщили 14 июля в пресс-службе Минтруда РФ.

Борис Заболоцкий. Семья. 2012

Комментируя информацию о выплатах для родителей школьников, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков пояснил, что родителям нужно время, чтобы подготовить детей к 1 сентября.

Котяков «Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день».

Он пояснил, что деньги эти можно получить только по безналичному расчёту:

«Выплата в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста — это единовременное пособие, поэтому она может быть перечислена на счёт, привязанный к карте любой платёжной системы, который указан в заявлении гражданина».

Министр добавил, что за получением выплаты российские граждане, которым она положена, могут обращаться уже сейчас и до конца октября 2021 года. Заявление подаётся через портал Госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей на школьников российским семьям.