Екатеринбург, 14 июля, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В уголовном деле бывшего прапорщика милиции Сергея Болкова, открывшего в Екатеринбурге стрельбу и ранившего тем самым девочку, появилось 10 новых эпизодов. Об этом заявила адвокат обвиняемого Елена Семко журналистам.

Sinodov Охотничий карабин «Сайга»

По словам защитницы, теперь в деле указано 20 эпизодов, передаёт «Интерфакс.»

В частности, речь идёт о случаях повреждения витрин и автомобилей. Пострадавшие просят возместить ущерб, нанесённый имуществу, в размере 1 млн рублей. Подразумевается, что повреждения мог нанести Болков в ходе стрельбы с балкона в микрорайоне Химмаш.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, в результате стрельбы экс-милиционер ранил из «Сайги» девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Последнего быстро отпустили домой после госпитализации, а девочку пришлось прооперировать.

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