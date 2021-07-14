Иерусалим, , 17:20 — REGNUM В Тель-Авиве владельцам собак будет предписано сдать анализ ДНК своих питомцев при ежегодном обновлении разрешения на содержание животного, передают «Вести Израиль» 14 июля.

Данная мера принимается в рамках новой программы борьбы за чистоту улиц. Теперь собачьи экскременты можно будет проверить на персональную принадлежность и выписать штраф владельцу, не убравшему за своим подопечным. Власти мотивируют такое решение тем, что в том же Тель-Авиве службы поддержания чистоты вывозят с улиц до полутонны собачьих экскрементов в месяц.

Город считается одним из самых «собачьих» в мире, на каждые 11 жителей приходится по одной собаке. До сих пор проект адресных штрафов владельцам собак тормозился из-за его нерентабельности, но теперь решено возложить издержки на самих собаковладельцев.