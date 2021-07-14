Ереван, , 16:00 — REGNUM Двое военнослужащих вооружённых сил Армении перестали выходить на связь. Инцидент произошёл утром 14 июля. Об этом сообщило министерство обороны Армении.

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«На рассвете 14 июля, в условиях тумана, во время выполнения служебных обязанностей на закреплённом военном автомобиле пропала связь с военнослужащим воинской части N ВС Армении Артуром Налбандяном и водителем Арамаисом Торозяном», — уточнили в оборонном ведомстве.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Пока результатов поиск не дал.

«При посредничестве российской стороны с представителями ВС Азербайджана обсуждается вероятность их нахождения на азербайджанской территории», — отметили в минобороны.

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Также сообщается, что военнослужащие были без оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля при перестрелке на участке Ерасх границы между Арменией и Азербайджаном погиб военнослужащий армянских вооружённых сил. По информации минобороны Армении, военные Азербайджана для продвижения своих боевых позиций сделали попытку провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. После ответных действий армянской стороны, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате перестрелки военнослужащий ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение.