Иерусалим, 14 июля 2021, 17:25 — REGNUM Израильский правительственный кабинет по борьбе с коронавирусом заявил о сокращении срока карантина, предписанного для контактировавших с выявленным носителем коронавируса до одной недели. Об этом сообщают «Вести Израиль» 14 июля.
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До сих пор срок такого карантина в Израиле составлял две недели и мог быть прекращен после получения отрицательного результата теста на коронавирус.
Также израильский минздрав рассматривает возможность возвращения т.н. «зеленого стандарта»,