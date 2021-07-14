Иерусалим, , 17:25 — REGNUM Израильский правительственный кабинет по борьбе с коронавирусом заявил о сокращении срока карантина, предписанного для контактировавших с выявленным носителем коронавируса до одной недели. Об этом сообщают «Вести Израиль» 14 июля.

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До сих пор срок такого карантина в Израиле составлял две недели и мог быть прекращен после получения отрицательного результата теста на коронавирус.