Иерусалим, 14 июля 2021, 17:25 — REGNUM Израильский правительственный кабинет по борьбе с коронавирусом заявил о сокращении срока карантина, предписанного для контактировавших с выявленным носителем коронавируса до одной недели. Об этом сообщают «Вести Израиль» 14 июля.

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До сих пор срок такого карантина в Израиле составлял две недели и мог быть прекращен после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Также израильский минздрав рассматривает возможность возвращения т.н. «зеленого стандарта», т. е. разрешения на посещение массовых мероприятий тем гражданам Израиля, которые получили документ о вакцинации двумя дозами вакцины. Вместе с тем, сокращение срока карантина сопровождается усилением строгости контроля антиковидных мер, касающихся масок или социальной дистанции. Контроль за соблюдением условий карантина министерство здравоохранения Израиля передает министерству внутренней безопасности. Штраф для гражданина Израиля, нарушившего карантинные правила, составляет 5000 шекелей (чуть больше 1500 долларов США)