Рига, 14 июля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Камер видеонаблюдения в Лиепае (третий город Латвии, город-курорт) с каждым годом становится всё больше, примерно сотня из них принадлежит самоуправлению. Об этом сообщил rus.lsm.lv.

Камера

Сообщается, что центр видеонаблюдений расположен в здании Государственной полиции, здесь дежурят и сотрудники городской муниципальной полиции. В основном, камеры размещены в историческом центре Лиепае, в районах новостроек их значительно меньше или вовсе нет.

Начальник Лиепайского участка Курземского регионального управления Госполиции Ингус Укстиньш заявил, что рассчитывает на увеличение числа камер видеонаблюдения и уменьшения количества «слепых зон»: «В будущем хочется надеяться на финансовую поддержку от самоуправления, чтобы оно направило средства на приобретение камер и их установку, чтобы установить камеры видеонаблюдения хотя бы в стратегических точках. Это, как минимум, магистральные улицы, которые есть в любом микрорайоне».

Полицейские признались, что именно видеокамеры помогли раскрыть убийство водителя трамвая на одном из городских маршрутов. Видеонаблюдение очень помогло понять, что и как происходило в момент нападения неизвестного с ножом на водителя, признали представители правоохранительных органов.

В городе-курорте рассчитывают на поддержку государства в вопросе увеличения камер видеонаблюдения, так как недавно МВД республики приняло решение об объединении систем видеонаблюдения городов Латвии в единый республиканский центр и базу данных.