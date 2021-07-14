Киев, 14 июля 2021, 15:59 — REGNUM Европейский союз рекомендовал разрешить въезд туристам с Украины, однако каждая страна будет принимать отдельное решение по этому вопросу. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 июля на заседании правительства.
Кулеба подчеркнул, что решение носит рекомендательный характер.
Кулеба сообщил, что поручил посольствам активно работать над включением Украины в «зелёный» список каждой страны.
Напомним, ранее пресс-служба МВД Украины сообщила о том, что с начала 2021 года в страну не пустили более 19,3 тыс. иностранцев, что в 1,6 раз чаще, чем за аналогичный период 2020 года.
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