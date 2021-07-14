Киев, , 15:59 — REGNUM Европейский союз рекомендовал разрешить въезд туристам с Украины, однако каждая страна будет принимать отдельное решение по этому вопросу. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 июля на заседании правительства.

«Конечное решение за странами-участницами, но фактически ЕС дал «зелёный свет», чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в Европу», — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что решение носит рекомендательный характер.

«Теперь каждая страна-участница ЕС будет рассматривать вопрос о включении Украины в свой национальный «зелёный список» и об определении условий въезда на их территорию», — добавил министр.

Кулеба сообщил, что поручил посольствам активно работать над включением Украины в «зелёный» список каждой страны.

Напомним, ранее пресс-служба МВД Украины сообщила о том, что с начала 2021 года в страну не пустили более 19,3 тыс. иностранцев, что в 1,6 раз чаще, чем за аналогичный период 2020 года.

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