Киев, , 16:00 — REGNUM Подавляющее большинство депутата фракции «Слуга народа» поддержит отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.

Об этом журналистам в кулуарах Рады заявил сегодня, 14 июля, представитель «СН», член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов.

Депутат выразил надежду, что позиция фракция в этом вопросе «будет единодушной».

Голосование за отставку Авакова состоится в четверг, 15 июля. Если Рада подтвердит увольнение, уже на следующий день, 16 июля, парламенту предложат назначить нового министра. Главным претендентом на должность является депутат «Слуги народа», глава правоохранительного комитета Денис Монастырский.

Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что по его ощущениям, Рада может поддержать назначение Монастырского на должность министра внутренних дел более чем 300-ми голосами при 226 необходимых.