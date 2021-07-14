Астана, 14 июля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Одно из пожарных депо, которое планируется построить в Нур-Султане, находится на стадии проектирования. Об этом заявил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана Куанар Базарбаев на заседании маслихата (представительного органа власти) города.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарники

По его словам, в столице Казахстана появится три новых пожарных депо. По второму депо уже выделены средства для начала строительства. Строительство третьего депо планируется начать до конца 2021 года — в настоящее время проходит конкурс.

«Окончание конкурсных процедур планируется летом, в конце июля», — сказал Базарбаев. Он пообещал дать дополнительную информацию после выбора подрядной организации.

Ранее Куанар Базарбаев сказал, что частные детские сады в Казахстане не проверяют на предмет пожарной безопасности из-за действия моратория. Однако условием проверки может стать заявление частного лица.