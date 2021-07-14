Иерусалим, , 17:25 — REGNUM Депутат израильского парламента Нир Баркат от правой партии «Ликуд» внес предложение, которое может внести рознь между Израилем и США по вопросу статуса Иерусалима. Об этом сообщают «Вести Израиль» 14 июля.

По мнению Барката, к которому поспешили присоединиться его единомышленники в кнессете, более 30 депутатов из оппозиции, Баркат выступил с протестом против открытия консульства для палестинцев в Иерусалиме, считая этот шаг нарушением принципа Иерусалима как единой столицы Израиля.

Тем не менее, обещание открыть это консульство содержалось даже в предвыборной программе американского президента Джо Байдена, а выполнение со стороны Израиля было отложено из-за трудностей формирования правящей коалиции. Теперь, когда коалиция Беннета-Лапида формирована, предложение Барката может внести новую смуту политические круги Израиля, и без того с трудом заключившие недавнее «перемирие».