Иерусалим, , 17:25 — REGNUM За сутки с 13 по 14 июля в Израиле были выявлены 754 случая заражения коронавирусом, сообщает минздрав.

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Министерство здравоохранения Израиля прогнозирует рост заражений до 1000 человек в сутки в ближайшие дни.

На 14-е июля в израильских больницах лечились от ковида 80 пациентов, из них 45 в тяжелом состоянии, 15 находились на ИВЛ. За все время, прошедшее с начала эпидемии в Израиле от ковида скончались 6440 человек.

Нынешнее увеличение количества заражений происходит на фоне большого вакцинированных граждан, более 50% израильтян уже привились второй дозой вакцины. По общему числу заражений с начала эпидемии Израиль занимает 33-е место в мире.