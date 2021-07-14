Ереван, , 15:54 — REGNUM Сотрудничество между Ереваном и Москвой является важным для преодоления нестабильной ситуации в регионе. Об этом 14 июля заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе встречи с послом России в республике Сергеем Копыркиным, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Отмечается, что и. о. премьер-министра Армении во время встречи отметил, что у двух стран обширная повестка сотрудничества, над реализацией которой ведут активную работу правительства России и Армении.

«Пашинян подчеркнул важность армяно-российского сотрудничества в контексте преодоления нестабильной ситуации в регионе, подчеркнул ключевую роль РФ в обеспечении безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, уточняется, что стороны в ходе встречи обсудили повестку отношений России и Армении, а также происходящие в регионе события и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об освобождении секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна от занимаемой им должности и назначении его на пост первого заместителя главы армянского МИД принял и. о. премьер-министра страны Никол Пашинян.