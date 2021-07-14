Москва, , 15:50 — REGNUM Значение украинской проблематики резко меняется и продолжит меняться, о чём говорят как минимум итоги встречи президентов России и США в Женеве. Об этом 14 июля заявил старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на телеканале «Россия 24».

«Конечно, видно, что украинская проблематика, её статус, её вес, значение и смыслы по сравнению с тем, что было 5−6 лет назад, серьёзно меняет своё значение», — заявил Гущин.

«Но то, что сегодня на украинском направлении в международных отношениях есть определённые подвижки, по крайней мере усиливается потенциал для этих подвижек… это так, исходя из той встречи, которая была в Женеве, между президентами России и Соединённых Штатов», — указал он.