Казань, 14 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Население Татарии продолжает активно прививаться от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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С начала прививочной кампании по состоянию на 14 июля вакцинацию антиковидными препаратами прошли 688 281 человек. За сутки привили 10 303 жителей. Завершили иммунизацию 439 857 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с начала пандемии по данным на 14 июля подтверждено 23 047 случаев заражения коронавирусом.

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