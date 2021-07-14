Невель, Псковская область, 14 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Поисковая экспедиция «Долина» из Великого Новгорода вместе с коллегами из Псковской области в Невельском районе возле деревни Борки обнаружила массовое захоронение мирных граждан, погибших в годы оккупации. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации Псковской области. Поисковики

Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области начата доследственная проверка по факту обнаружения массового захоронения мирных граждан.

«По предварительным данным, в земле может находиться до нескольких тысяч человек, расстрелянных в период с 1941 по 1943 год немецко-фашистскими карателями и их пособниками», — уточнили в обладминистрации.

Ранее поисковики из Новгорода вместе с псковскими коллегами обследовали территории в районе деревень Глоты, Моглино и Андрохново. Работы ведутся в рамках проекта «Без срока давности».