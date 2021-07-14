Киев, 14 июля 2021, 15:52 — REGNUM Верховный суд Украины признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения судьёй главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. Об этом сообщило 14 июля издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.
Позже эту информацию подтвердил изданию Strana.ua адвокат Тупицкого. Суд счёл действия Зеленского незаконными.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «уволенные» Зеленским судьи КСУ Александр Тупицкий и Александр Касминин, не имея возможности попасть на рабочее место, начали работать удалённо.
Читайте ранее в этом сюжете: Уволенные судьи Конституционного суда Украины нашли способ выйти на работу