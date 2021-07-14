Челябинск, 14 июля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Челябинске прокуратура Центрального района приняла меры после падения ребёнка в колодец. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Колодец

Инцидент произошёл на улице Тернопольской в сквере. О произошедшем заявил один из местных граждан. В ходе проверки было установлено, что этот колодец эксплуатируется администрацией Центрального района для того, чтобы подавать воду к фонтану. При этом люк неплотно прилегает к опорным поверхностям.

Администрация района уже исправила этот недочёт. А главе района было вручено прокурорское представление в связи с непринятием надлежащих своевременных мер по безопасности.