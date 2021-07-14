Оксана Переможенко, 14 июля 2021, 17:00 — REGNUM Украинские власти не сделали выводов из статьи «Об историческом единстве русских и украинцев», которую написал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом написал депутат украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 14 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Советский плакат. 1954
Советский плакат. 1954

Политик выделил в статье несколько моментов. Первый — это слова президента России о современных границах Украины, которые сформировались в рамках Советского Союза, а значит, и выйти из СССР нынешняя Украина могла только без полученных территорий. Второй момент о том, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого было не только присвоено имущество, ранее принадлежавшее Советскому Союзу, но и был запущен «глобальный проект «Украина — анти-Россия». Третий момент, по словам депутата Рады, это то, что РФ не позволит использовать против себя некогда принадлежащие ей территории и население, проживающее на этих территориях.

«В общем, такая авантюра, как и насильственная «украинизация» русскоязычного населения Украины, по мнению Путина, может привести к утрате украинской государственности…»отметил политик.

Кузьмин предположил, что ни внешнеполитическое ведомство Украины, ни администрация украинского президента, ни Совет национальной безопасности и обороны Украины «так ничего и не поняли». Политик также в заключение выразил предположение, что Украину «ждут тяжёлые времена».

Горловка празднует 300-летие воссоединения Украины с Россией. 1954
Горловка празднует 300-летие воссоединения Украины с Россией. 1954

Рассуждения украинского парламентария относительно статьи президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» обсудили на его странице в социальной сети Facebook. Читатели согласились с мнением политика о том, что украинское руководство не в состоянии усвоить посылы, изложенные в работе президента России.

«Криворожское юридическое образование «выскочки» (речь о президенте Украины Владимире Зеленском, который по специальности юрист. — О. П.) не позволяет ему осмыслить и осознать фундаментальные основы историко-юридического территориального образования Украины», — отреагировал Игорь К.

«Путин очень деликатен, и резкие выражения скрыты за тактичностью. Наши же… руководители, отупев от чётких приказаний «западных друзей», не в силах рассмотреть посылы. Им пока по голове не стукнешь — не поймут», — добавила Iryna D.

«Тяжёлые времена у нас уже настали. Дай Бог, чтобы такие же времена настали и у возглавителей проклятого антинародного режима», — добавил Константин Р.

«Украинская власть в 2014 году сама запустила маховик развала! Все четко к этому и идёт в конечном итоге!» — отметил Виталий Д.

«Увы! Маховик был запущен раньше! 2014 год — только фрагмент системы развала и потери государства Украина! Сегодня ускорится только процесс! Результаты уже известны, думаю, даже осень покажет следующие перемены!» — ответил Виталию Д. Юрий М.

Майдан
Майдан
Mstyslav Chernov

«Так почему же тогда Путин признал этот «переворот» и последующие выборы, и даже поздравил Порошенко с президентством?» — не понимает Юрий Л.

«Была надежда, что Порох (Порошенко. — О. П.) остановит войну, он так и шел на выборы с лозунгом — остановить войну за две недели, но, как всегда, сбрехал», — ответил Юрию Л. Сергей Г.

«Потому, что это был выбор народа Украины… Обманчивый и неправильный выбор», — ответила на вопрос Юрия Л. Таня К.

«Путин рассказал об общеизвестных фактах, а они — вещь упрямая. Опровергнуть их невозможно», — отметил Саша С.

«Главный посыл Путина для Украины остался между строк. Или его просто нет. Но я услышал. Услышат и многие. Услышит ли Зеленский или станет Петлюрой нашего времени?» — написал в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко, комментируя статью российского лидера.

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Владимир Путин, Николай Азаров, Дмитрий Медведев. 26 мая 2012 года, Москва
Владимир Путин, Николай Азаров, Дмитрий Медведев. 26 мая 2012 года, Москва
Kremlin.ru

Отметим, экономический аспект статьи Владимира Путина прокомментировал 14 июля на своей странице в социальной сети Facebook бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, по словам которого, Украина развивалась лишь тогда, когда между Киевом и Москвой был установлен курс на добрососедские отношения.

«Украина развивалась только тогда, когда руководство нашей страны проводило курс на добрососедские отношения с Россией. Когда у нас товарооборот с РФ достигал $55 млрд, из которых примерно $25−28 млрд приходилось на Украину. После госпереворота 2014 г. мы потеряли рынок сбыта этой продукции, причем высокотехнологичной продукции! Это и авиационные моторы, и газотурбинные двигатели, и громадная гамма продукции с высокой добавленной стоимостью, которую мы производили и рынком сбыта для которой была Россия. Нынешняя власть только и умеет, что очень хорошо играть роль лакеев и марионеток. А когда существовал наш общий рынок, в Украине развивались и наука, и технологии, и промышленность. А сейчас, к моему большому сожалению, Украина лишь исполняет роль цепного пса и торгует только своей русофобией», — заключил Азаров.