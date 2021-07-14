Сеул, , 15:53 — REGNUM Представитель Южной Кореи принял участие во втором совещании доверенных лиц руководителей стран-членов «Большой двадцатки» (G20), которое состоялось в формате видеоконференции с 12 по 13 июля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Мероприятие состоялось в рамках подготовки к саммиту G20, который пройдёт в Италии октябре текущего года. Участники встречи обсудили повестку предстоящего саммита, а также содержание текста декларации, которая будет принята по его итогам.

Они также сошлись во мнении о важности инклюзивного и устойчивого развития в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции и восстановления мировой экономики.

В свою очередь, представитель от Южной Кореи призвал укрепить сотрудничество с целью быстрого производства и справедливого распределения вакцин, а также подготовиться к новым угрозам эпидемиологического характера в будущем. Он подчеркнул важность сотрудничества стран-участниц организации по вопросам экологии и изменения климата.