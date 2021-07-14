Рига, 14 июля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В настоящее время от коронавируса COVID-19 полностью привита примерно треть жителей Латвии. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения страны.

Вакцинация

Так, первую дозу вакцины в Латвии получили около 627 000 человек, завершили процесс вакцинации около 626 000 человек, что соответственно составляет около 33,23% и 33,15% населения страны.

13 июля прививки от COVID-19 в Латвии сделал 5 261 человек, в том числе первую дозу вакцины получили 1876 человек, завершили процесс вакцинации 3385 человек, в том числе 1748 привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В соседней Эстонии полностью вакцинированы (2 дозы) 446 926 человека или

33,63% населения. В Литве этот показатель составляет 1,144 млн человек или 42,63% всего населения.