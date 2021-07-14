Баку, , 15:45 — REGNUM Неготовность властей Армении к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном может стать «очередной большой ошибкой». Такое мнение высказал азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе встречи с членами семей погибших и инвалидов в конфликте в Нагорном Карабахе, его слова приводит агентство «АзерТАдж».

"Я несколько раз говорил, что мы готовы подписать мирное соглашение с Арменией, то есть, готовы начать эту работу», — сказал он.

При этом президент Азербайджана отметил, что, несмотря на предложения азербайджанской стороны, со стороны Армении на них нет официальной реакции и уточнил, что по неофициальным каналам Баку стало известно, что Ереван не готов к заключению такого соглашения.

«Считаю, что это будет большой ошибкой. <…> Это может стать очередной большой ошибкой», — подчеркнул Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при перестрелке на участке Ерасх границы между Арменией и Азербайджаном погиб военнослужащий армянских вооруженных сил.

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