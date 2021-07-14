Москва, 14 июля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил Росавиацию и Роспотребнадзор разобраться с инцидентом в аэропорту «Шереметьево», когда пассажир из-за духоты в салоне лайнера открыл аварийный люк. Сообщение об этом опубликовано 14 июля на сайте СПЧ.

Rossiya Airlines Самолёт авиакомпании «Россия»

Фадеева о проверке инцидента попросили общественники. Председатель СПЧ направил письма руководителю Росавиации Александру Нерадько и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Он сослался на рассказы очевидцев о духоте в салоне из-за долгой стоянки и неработающего кондиционера.

Фадеев отметил, что в аэропорту, по рассказам людей, наблюдаются очереди, пассажиры пребывают в тесноте, социальная дистанция не соблюдается. Он попросил ведомства проверить указанную информацию и проинформировать СПЧ о принятых мерах.

«Данная информация вызывает обеспокоенность с точки зрения соблюдения прав авиапассажиров (прежде всего детей и лиц старшего возраста) и противоэпидемиологических ограничений», — заявил глава СПЧ в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля пассажир авиакомпании «Россия» открыл аварийную дверь самолета, который должен был вылететь в турецкую Анталью, из-за жары в салоне. Перевозчик намерен взыскать с него убытки, так как самолёт пришлось заменить.

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