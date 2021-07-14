Москва, 14 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. МЧС России разработало проект постановления правительства, который разрешает разводить костры и сжигать мусор на дачных участках. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Цитата из т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». Реж. Илья Аксенов. 2020. Россия У костра

Проект содержит изменения в Правила противопожарного режима в России. Пункт 66 ранее запрещал разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений.

«Слова «разводить костры» исключить», — говорится в тексте проекта.

Кроме того, из этого пункта планируется вычеркнуть запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, которые предлагалось уничтожать в специально установленных властями местах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в России начали действовать новые правила противопожарного режима. Согласно документу, разводить костры на своих дачных участках и жарить шашлыки разрешается, но только с соблюдением необходимых мер пожарной безопасности. Так, открытый огонь следует разводить минимум в 20 метрах от дома или любого другого строения, огонь в мангале — в 10 метрах. Под рукой всегда нужно иметь первичные средства пожаротушения, к примеру, ведро с водой, в идеале, конечно, огнетушитель.