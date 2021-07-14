Москва, , 15:32 — REGNUM США, Китай, Евросоюз и даже региональные державы активно борются за сферы влияния на постсоветском пространстве. Об этом 14 июля заявил старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на телеканале «Россия 24».

«За 10 лет многие страны прошли длительный путь, интересный путь. За редким исключением практически везде наблюдаются тенденции социальной деградации, определённые негативные тенденции, связанные с гуманитарной политикой, с нарративом образовательным», — заявил Гущин.

«Появились и новые внешнеполитические акторы. И в этих условиях постсоветское пространство стало объектом конкуренции как глобальных держав, таких как США, Китай, интеграционных проектов ЕС, но так и региональных держав. Мы видим, какое усиление Турции, например, на Южном Кавказе», — указал он.