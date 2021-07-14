Москва, 14 июля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Единовременные выплаты родителям российских школьников будут только безналичными. Об этом сообщает 14 июля пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

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В министерстве пояснили, что заводить карту платежной системы «Мир» для получения выплаты не нужно, так как её перечислят только один раз.

«Только безналично, на карту любой платежной системы», — говорится в ответах министерства на основные вопросы по выплате.

В Минтруде сообщили также, что подавать заявление на выплату 10 тыс. рублей можно вплоть до 1 ноября текущего года. Сделать это можно через портал Госуслуг или клиентскую службу Пенсионного фонда РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, большинству семей выплаты на школьников перечислят уже 16 августа.

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