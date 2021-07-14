Пермь, 14 июля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Пермском крае из-за ухудшения эпидситуации, связанной с распространением коронавируса, вводят новые ограничения. Решение об усилении антиковидного режима принято сегодня, 14 июля, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Ежедневно число выявляемых носителей коронавируса за сутки растет. За месяц суточный показатель увеличился с 94 до 368 случаев. Минздрав разворачивает допкойки, однако их быстро занимают пациенты. На сегодняшний день свободно 25,8% коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекции.

«При этом в общественных местах и в транспорте мы по-прежнему видим большое число людей без масок. Наша задача — сделать все, чтобы сохранить здоровье как можно большего числа людей», — подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.

Глава Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев отметил, что Прикамье по темпам прироста выявляемых случаев заражения коронавирусом находится в лидерах среди регионов в РФ. По абсолютным показателям заболеваемости Пермский край ежедневно занимает 7−10 строчку по Российской Федерации.

По итогам обсуждения эпидобстановки оперштаб принял ряд решений, которые внесут в указ. В частности, заполняемость кинозалов, театров, цирка, концертных залов может быть заполнена только на 50% с соблюдением эпидтребований.

Участниками мероприятий по организованному активному и экологическому туризму (сплавы по рекам и т.п.) могут стать только вакцинированные граждане или те, кто предоставит отрицательный результат ПЦР-теста либо сертификат о перенесенной болезни менее полугода назад. Эти же данные учитываются при допуске жителей на соревнования и игры профессиональных клубов.

Все отделения Пермского краевого многофункционального центра (МФЦ) переводятся с 19 июля на предоставление государственных и муниципальных услуг по предварительной записи, продолжая оказывать их в дистанционном и выездном формате. Такой же режим (предварительная запись) рекомендован и другим учреждениям по организации приема граждан.

Работодателям рекомендуют предоставлять дополнительный выходной день работникам для прохождения вакцинации.

В общественном транспорте и торговых центрах будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и безопасной дистанции. Дополнительно в регионе проработают вопрос о переводе работников детских загородных оздоровительных лагерей на вахтовый режим.