Астана, 14 июля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 4,6 млн человек, или 24% населения республики. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

В министерстве уточнили, что вакцину получили 46,5% граждан республики, подлежащих вакцинации. Второй компонент вакцины получили 2,54 млн человек, или 13,4% населения страны.

Глава управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Роза Кожапова отметила, что в прививочных пунктах Казахстана находится 753 тыс. доз первого компонента вакцины и более 1,2 млн — второго компонента.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Казахстане выявили рекордное число с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом — 4375. Рост заболеваемости регистрируется с конца июня 2021 года.

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