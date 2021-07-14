Бразилиа, , 15:30 — REGNUM Утром 14 июля президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован с жалобами на боли в животе. Об этом 14 июля сообщает бразильский портал G1.

Уточняется, что бразильский лидер утром 14 июля почувствовал боль в животе, после чего он был в госпиталь вооруженных сил страны в Бразилиа для прохождения обследования.

Также указывается, что в связи с этим у президента Бразилии было отменено несколько встреч, включая заседание координационного комитета по борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что состояние актёра и основателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова ухудшилось и оценивается врачами как крайне тяжёлое.