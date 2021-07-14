Джакарта, , 15:28 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки сделали 2 415 382 инъекции вакцины против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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За последние сутки в Индонезии сделали 1 994 826 инъекций первой дозы вакцины и 420 556 инъекций второй дозы вакцины.

Всего в Индонезии сделали 38 909 433 инъекции первой дозы вакцины и 15 611 554 инъекций второй дозы вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, представительство ВОЗ в Индонезии попросило индонезийских граждан оставаться дома в течение следующих нескольких недель.

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