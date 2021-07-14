В Костроме разработали альтернативную концепцию благоустройства набережной
Кострома, 14 июля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Костроме разработали альтернативную концепцию благоустройства набережной Волги. Предложение опубликовано в официальной группе сообщества «Кострома. Первый квартал».
Напомним, разработкой проекта благоустройства набережной по заказу городской администрации занимается компания ООО «Эстакада» из города Санкт-Петербурга. В середине июня подрядчик показал свое видение территории общественникам, чиновникам городской администрации и СМИ.
Руководитель проекта по развитию общественных пространств «Кострома-город историй» Илья Конжин ознакомился с предложенным вариантом и подготовил ряд замечаний и предложений по концепции.
Эксперт выступил против использования белого цвета в качестве объединяющей темы концепции благоустройства. По мнению Конжина, исторически Кострома имеет большее количество цветовых оттенков. Кроме этого, большинство дней в году в областном центре — пасмурные. Поэтому монохромное решение для набережной нельзя назвать удачным.
Одно из замечаний касается темы связи времен, заявленной проектировщиками в качестве основы для создания проекта. Территория, предлагаемая к благоустройству, формировалась в разные исторические периоды. Конжин считает, что принцип «аутентичности» места не соблюден, поскольку ни по одной из территорий не сделан подробный анализ исторического влияния на отдельные зоны набережной в связке с современными городскими практиками.
Вопросы вызвала и тема озеленения. Представляя концепцию, специалисты из Санкт-Петербурга пообещали увеличить количество «зелени» на набережной в два раза. Однако, в предложении говорится об уничтожении значительной части участков с деревьями и кустарниками под парковки.
Нецелесообразным по мнению костромского эксперта является организация искусственных насыпей в районе впадения реки Костромы и постройка фонтана на территории рядом с «парадным въездом» на набережную. С учётом сложных инженерно-строительных работ сумма на создание этих объектов может стать неподъёмной для города.
Альтернативная концепция содержит не только критику. Конжин назвал ценным предложения по объединению набережной единым пешеходным маршрутом и организации большого количества организованных выходов к воде.
Отметим, что пока проектировщик представил лишь примерное видение благоустройства набережной. Подробный проект специалисты должны подготовить до 1 июня 2022 года. Концепция, представленная костромским экспертом, носит характер предложения. Конжин надеется что подрядчик из Санкт-Петербурга прислушается к замечаниям и учтёт их при составлении окончательного комплекса документов.
Справка: начать приводить в порядок главную костромскую набережную планируют в 2022 году. Ожидается, что после преображения набережная станет длиннее в три раза — благоустроить хотят большую по протяженности территорию — от реки Чёрной по улице 1 Мая до моста через реку Кострому. Само благоустройство набережной будет проходить поэтапно, в течение нескольких лет. На проведение работ планируется привлечь федеральные средства сразу трёх национальных проектов — «Экология», «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». А также регионального инвестиционного проекта «Государыня Кострома», вошедшего в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика».