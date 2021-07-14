Кострома, 14 июля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Костроме разработали альтернативную концепцию благоустройства набережной Волги. Предложение опубликовано в официальной группе сообщества «Кострома. Первый квартал».

Альтернативная концепция

Напомним, разработкой проекта благоустройства набережной по заказу городской администрации занимается компания ООО «Эстакада» из города Санкт-Петербурга. В середине июня подрядчик показал свое видение территории общественникам, чиновникам городской администрации и СМИ.

Руководитель проекта по развитию общественных пространств «Кострома-город историй» Илья Конжин ознакомился с предложенным вариантом и подготовил ряд замечаний и предложений по концепции.

«Я не являюсь принципиальным противником концепции, предложенной подрядчиком. Часть ее положений кажутся мне вполне разумными. Но есть и такие, с которыми я категорически не согласен. Предложенная мной концепция — альтернатива подходу, отношению, осмысленности, анализу городского пространства, его смыслов, практик, видения будущего. Концепт не является окончательным, единственно правильным и идеальным. Его цель — дать свое понимание, без каких элементов просто не может обойтись концепция развития любой городской территории»

Эксперт выступил против использования белого цвета в качестве объединяющей темы концепции благоустройства. По мнению Конжина, исторически Кострома имеет большее количество цветовых оттенков. Кроме этого, большинство дней в году в областном центре — пасмурные. Поэтому монохромное решение для набережной нельзя назвать удачным.

Одно из замечаний касается темы связи времен, заявленной проектировщиками в качестве основы для создания проекта. Территория, предлагаемая к благоустройству, формировалась в разные исторические периоды. Конжин считает, что принцип «аутентичности» места не соблюден, поскольку ни по одной из территорий не сделан подробный анализ исторического влияния на отдельные зоны набережной в связке с современными городскими практиками.

Вопросы вызвала и тема озеленения. Представляя концепцию, специалисты из Санкт-Петербурга пообещали увеличить количество «зелени» на набережной в два раза. Однако, в предложении говорится об уничтожении значительной части участков с деревьями и кустарниками под парковки.

Нецелесообразным по мнению костромского эксперта является организация искусственных насыпей в районе впадения реки Костромы и постройка фонтана на территории рядом с «парадным въездом» на набережную. С учётом сложных инженерно-строительных работ сумма на создание этих объектов может стать неподъёмной для города.

Альтернативная концепция содержит не только критику. Конжин назвал ценным предложения по объединению набережной единым пешеходным маршрутом и организации большого количества организованных выходов к воде.

Отметим, что пока проектировщик представил лишь примерное видение благоустройства набережной. Подробный проект специалисты должны подготовить до 1 июня 2022 года. Концепция, представленная костромским экспертом, носит характер предложения. Конжин надеется что подрядчик из Санкт-Петербурга прислушается к замечаниям и учтёт их при составлении окончательного комплекса документов.