Москва, 14 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Москве до конца дня ожидается гроза, сообщает 14 июля пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Елена Островская ИА REGNUM Гроза в Москве

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Главк распространил экстренное предупреждение, в котором предупредил жителей Москвы о неблагоприятных погодных явлениях. После 15:00 и до конца дня ожидается гроза, кратковременный дождь и порывы ветра до 15 м/с.

В МЧС дали рекомендации в связи с непогодой. В частности, автомобилистам советуют снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать резких манёвров и не парковать транспортное средство рядом с деревьями. Родителям рекомендуется не оставлять детей без присмотра.