Бишкек, , 15:18 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил руководству кабинета министров, министерств и ведомств, полномочных представительств правительства в областях, районных госадминистраций и администрации президента обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса.

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Также глава государства призвал всех граждан республики проявить сознательность и получить прививки от коронавирусной инфекции для создания коллективного иммунитета.

Отметим, что на сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса в Киргизии уже привились 140 922 человека, а вторым компонентом — 84 147 человек. Всего в стране открыто 847 прививочных пунктов.