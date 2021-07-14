Пенза, , 15:23 — REGNUM В Пензенской области свою кандидатуру с выборов на пост губернатора снимает Анна Очкина от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом она заявила 14 июля в своем telegram-канале.

Выборы © ИА REGNUM

Со слов теперь уже бывшего кандидата, ей пришлось пойти на такой шаг.

«Делать этого я не хочу, но мне приходится… Получилось так, что сейчас я — «лицо, аффилированное с иноагентом» (не путать со статусом иностранного агента)», — сообщила Очкина.

Далее она объяснила, что несколько лет назад прекратила работать в институте, занимающимся социальными исследованиями в России. Институту позже присвоили статус иностранного агента.

«Оказалось, что в Минюсте нет документа, который бы подтвердил, что я больше не сотрудничаю с институтом. И теперь — из-за того, что одна бумага затерялась в кабинетах — я не смогу представлять интересы жителей Пензенской области на выборах», — добавила она.

При этом партия продолжает активную избирательную кампанию, резюмировала спикер.

Теперь вместо Очкиной за пост главы региона от партии «Справедливая Россия — За правду» поборется Алексей Шпагин, сообщает «ПензаИнформ».

Также на пост губернатора Пензенской области претендуют Олег Мельниченко («Единая Россия»), Олег Шаляпин (КПРФ), Александр Васильев (ЛДПР) и Петр Чугай («Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»).

ИА REGNUM напоминает, выборы главы Пензенской области запланированы в единый день голосования — 19 сентября. Соответствующее постановление приняли депутаты в ходе очередной сессии Законодательного Собрания 11 июня.

В марте экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по обвинению в получении взяток. Врио главы области был назначен сенатор от этого региона Олег Мельниченко.

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