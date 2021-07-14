Астана, 14 июля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил усилить карантинные меры в четырех регионах республики, сообщили 14 июля в пресс-службе премьер-министра.

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Осложнение эпидемиологической ситуации в Казахстане обсудили члены межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.

По итогам заседания принято решение ужесточить карантин в Нур-Султане, Чимкенте, Карагандинской и Атырауской областях. На эти регионы приходится около 55% случаев заражения.

Поручено приостановить междугородние и внутриобластные автобусные перевозки. В выходные дни запрещена работа общественного транспорта, торговых центров, спортивных объектов, кафе, театров, концертных залов и других объектов.

В будние дни ТЦ, детские центры, объекты общественного питания, спортивные и другие объекты будут работать до 17:00. Вводится дистанционная работа для 80% работников.