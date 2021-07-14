Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В первой тренировке авиации, которая примет участие в Главном военно-морском параде в Петербурге, участвовали 48 боевых самолётов и вертолётов морской авиации. Они прошли в едином строю группами над центром Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Истребители в небе Петербурга

«Экипажи отработали выполнение маршрута полёта, соблюдение дистанции, скорости и высоты», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Там назвали типы воздушных судов, которые были задействованы в тренировке и предстанут перед зрителями парада в День ВМФ, 25 июля 2021 года.

Среди них истребители, истребители-бомбардировщики, перехватчики и штурмовики — Су-24М, Су-27, Су-30СМ, Су-33, Су-25, МиГ-29К, МиГ-31, противолодочные самолёты — Ил-38Н и Ту-142м3, самолёты-амфибии — Бе-200 и Бе-12, многоцелевые самолёты военно-транспортной авиации — Ан-72 и Ан-140, а также вертолёты — Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и Ка-52К.

«Впервые после модернизации в тренировке приняли участие: трехдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер военно-транспортной авиации Ту-154М, а также Ту-134УБЛ «Чёрная жемчужина», — добавили в пресс-службе.

Прибывшие со всех российских флотов и с баз ВКС для участия в Главном военно-морском параде самолёты вылетали с четырёх оперативных аэродромов Западного военного округа в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия.